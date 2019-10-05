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05 октября 2019, 00:33

Нидерланды отказываются от названия Голландия

Фото Pixabay
Фото Pixabay

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Нидерландов приняло решение прекратить использование названия Голландия. Об этом 4 декабря сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что вместо названия Голландия будет использоваться только официальное название. Национальный ребрендинг, который поддержали лидеры бизнеса, совет по туризму и центральное правительство, будет опубликован в конце 2019 года.

 

В рамках новой стратегии Нидерланды намерены представлять себя остальному миру в качестве "разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем". Активно использовать название Нидерланды планируется в 2020 году во время Олимпийских игр в Токио и на конкурсе Евровидение-2020 в Роттердаме.

Название Голландия закрепилось за Нидерландами по названию двух более развитых провинций страны − Северная и Южная Голландия.

Правильным является употребление названия Нидерланды, которые состоят из 12 провинций и нескольких островов Карибского бассейна.-0-

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