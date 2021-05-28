Нидерланды отменят некоторые коронавирусные ограничения с 5 июня

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Нидерландов с 5 июня отменит ряд ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Об этом объявил на пресс-конференции исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, сообщает ТАСС.

Ранее планировалось, что очередной этап отмены ограничений вступит в силу с 9 июня, однако власти решили перенести дату на фоне быстрого снижения числа заражений, госпитализаций и летальных исходов.

"Мы в очередной раз идем на просчитанный риск, - отметил Марк Рютте. - Если цифры опять пойдут вверх, то мы окажемся в новой ситуации. Однако мы полагаем, что спад продолжится, поэтому мы осмелились ускориться с отменой мер".

В частности, кафе, бары и рестораны смогут открыться и внутри (в настоящее время работают только террасы), а время их работы будет продлено до 22:00. Вновь заработают музеи, театры и кинотеатры. Максимальное число ежедневно принимаемых одной семьей гостей увеличится с двух до четырех. Больше возможностей появится для занятий спортом и организации конференций.

"Это большой шаг вперед, который означает, что карантин закончен. Ограничения больше не такие жесткие, как были раньше. Однако в то же время это накладывает на нас дополнительные обязанности. Поэтому я призываю всех продолжать придерживаться базовых правил, носить маски, соблюдать дистанцию в 1,5 м и вакцинироваться", - подчеркнул исполняющий обязанности премьер-министра.-0-