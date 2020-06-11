Нидерланды первый улов сельди в благодарность передадут немецким врачам

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по рыбной торговле Нидерландов принял решение передать первый улов сельди, который обычно продается по хорошей цене, немецким врачам в благодарность за то, что те принимали на лечение больных коронавирусом из их страны, сообщает Deutshe Welle.

Всего из Нидерландов передадут около 4 тыс. сельдей, приготовленных в виде известного национального деликатеса Мaatjes.

За все время пандемии Германия приняла из Нидерландов более 100 пациентов. 28 из них проходили лечение в клиниках граничащей с Нидерландами немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, остальные - в Майнце (столица земли в юго-западной части Германии Рейнланд-Пфальц).

Вылов сельди в Нидерландах обычно начинается в июне и длится по август. Традиционно начало сезона отмечается массовыми гуляниями, ярмарками, а выручка от продажи рыбы идет на благотворительность.-0-