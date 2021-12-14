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14 декабря 2021, 22:45

Нидерланды продлили коронавирусные ограничения до 14 января

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14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Нидерландов приняли решение продлить ограничения, введенные ранее для борьбы с распространением коронавируса, до 14 января 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Число выявляемых случаев заражения идет на спад, однако нагрузка на систему здравоохранения остается очень высокой. Также вызывает обеспокоенность новый вариант "омикрон", который может быть заразнее, чем все другие известные штаммы.

Начальные школы закроются на неделю раньше. Это значит, что у младших классов рождественские каникулы начнутся уже 20 декабря. Средние школы и высшие учебные заведения продолжат работу в обычном режиме.

Ввиду роста числа случаев заражения, госпитализаций и летальных исходов власти Нидерландов в ноябре в два этапа ввели ряд ограничений. Жителям снова настоятельно рекомендуется работать из дома и принимать не более четырех гостей в день. Это относится в том числе к Рождеству и Новому году, подчеркнул и.о. премьера на пресс-конференции. Вновь вступило в силу требование о социальном дистанцировании.-0-

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