Нигерия ввела в обращение собственную цифровую валюту

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нигерия стала первой страной в Африке, Центральный банк которой выпустил свою цифровую валюту. Об этом сообщил президент Нигерии Мухаммаду Бухари, объявив о запуске и-найры (eNaira) - цифрового аналога национальной валюты найры, передает ТАСС.

"Наша страна стала первой в Африке и одной из первых в мире, создав и введя в обращение для своих граждан цифровую валюту", - цитирует главу государства нигерийская газета Punch.

Мухаммаду Бухари подчеркнул, что появление и-найры придаст новый импульс не только национальной, но и всей африканской экономике.

В Нигерии и за ее пределами любой желающий может получить доступ к и-найре, открыв в своем смартфоне виртуальный кошелек. Преимущество цифровой валюты в том, что она не привязана к банковскому счету и ей могут пользоваться лица, которые не имеют доступа к банковской системе. С помощью нового вида денег можно проводить платежи через мобильные платформы, а также делать инвестиции. Цифровая найра не является криптовалютой. Все транзакции контролируются властями, которые регулируют финансовый рынок. Ее курс привязан к национальной валюте Нигерии, поэтому она не может использоваться как спекулятивный инструмент.

Как отмечает агентство France-Presse, решение властей Нигерии выпустить цифровую валюту вызвано их желанием сократить обращение в стране криптовалюты, транзакции которой не поддаются контролю. Она занимает третье место в мире по объему национального криптовалютного рынка. Другие страны Африки также готовят запуск собственных цифровых валют, опасаясь роста популярности криптовалют. Согласно докладу Всемирного экономического форума, с июля 2020 года по июль 2021 года в странах Африки активы в криптовалюте достигли $105,6 млрд. Специалисты считают, что в ближайшее время собственные цифровые валюты появятся у Кении, Ганы, Марокко, Туниса и Мадагаскара.-0-