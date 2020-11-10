Никол Пашинян сообщил, что находится в Армении

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил сегодня, что находится на территории Армении и продолжает исполнять свои обязанности, сообщает ТАСС.
"Конечно, я нахожусь в Армении и продолжаю выполнять свою работу премьер-министра Республики Армения", - написал Никол Пашинян в Facebook. Ранее некоторые СМИ утверждали, что армянский премьер-министр покинул страну.
Как сообщалось, 9 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. После этого в Ереване начались волнения, в которых приняли участие противники подписанного соглашения. По сообщению Никола Пашиняна, минувшей ночью протестующие избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна. После нападения он был прооперирован, и его жизни ничего не угрожает.
Также сообщается, что оппозиционная парламентская фракция "Процветающая Армения" намерена созвать внеочередное заседание законодательного органа для выхода Еревана из карабахских договоренностей, заявила сегодня журналистам депутат Наира Зограбян.-0-