Николас Мадуро официально вступил в должность президента Венесуэлы

10 января, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства. Трансляция церемонии велась в Twitter.
Николас Мадуро принес присягу в венесуэльском Верховном суде. На церемонии инаугурации присутствовали лидеры Боливии, Кубы, Никарагуа, Сальвадора и др.
Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая прошлого года. Николас Мадуро набрал почти 6,2 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" - 1,9 млн. К участию в голосовании были приглашены более 20,5 млн человек, явка составила 45,99%.-0-
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