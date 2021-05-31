Никто не требует международного расследования? - Захарова о посадке самолета Ryanair в Берлине

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем аккаунте в Facebook прокомментировала ситуацию с самолетом Ryanair, который 30 мая совершил вынужденную посадку в берлинском аэропорту Бранденбург из-за угрозы взрыва.

"В Берлине из-за "возможной угрозы" экстренно сел самолет Ryanair, следовавший из Дублина в Краков, сообщается в официальном заявлении авиакомпании. В релизе также говорилось, что о ЧП стало известно от немецких диспетчеров, чей аэропорт оказался ближайшим. Ничего подозрительного на борту не нашли. Пассажиров сняли с рейса, чтобы "упростить их досмотр и проверку багажа". После семичасовой задержки они вылетели запасным лайнером и уже приземлились в Кракове.

Самолет посадили вчера, а новость появилась только сегодня? О происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО? Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования? Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? Вы не понимаете, #ЭтоДругое", - написала Мария Захарова.-0-

Пассажиры рейса Ryanair из Дублина в Краков продолжили полет после внеплановой посадки