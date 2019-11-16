Nissan отзывает 450 тыс. автомобилей по всему миру

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Nissan решила отозвать около 450 тыс. автомобилей по всему миру из-за проблем с утечкой тормозной жидкости, сообщает ТАСС.

Проблема заключается в неисправности насоса антиблокировочной системы. Сообщается, что утечка в некоторых случаях может вызвать короткое замыкание и возгорание из-за попадания жидкости на электронную плату управления.

Сервисная акция касается в основном автомобилей, произведенных для рынков Северной Америки. В частности, отзыву подлежат полноразмерные кроссоверы Murano, производившиеся с 2015 по 2018 год, седаны Maxima 2016-2018 годов выпуска. Проблема также затронула внедорожники Infiniti QX60 и Nissan Pathfinder, которые сходили с конвейера с 2017 года.

Из-за большого количества автомобилей с дефектами отзывная кампания продлится до лета 2020 года.-0-