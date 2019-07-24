24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японский автоконцерн Nissan уволит 10 тыс. сотрудников по всему миру, сообщает телекомпания NHK .

Сокращения коснутся в основном зарубежных заводов компании. Такое решение принято в связи с ухудшением финансового состояния компании. За прошлый год операционная прибыль от деятельности упала на 40%, сокращаются показатели продаж в Европе и США.

Ранее сообщалось о планах компании сократить около 5 тыс. человек. Рассматриваются также планы сокращения производственных линий.

После того как экс-глава компании был арестован, в концерне проводят преобразование его структуры.-0-