Низкий уровень физической активности почти удвоил риск гибели от COVID-19

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследование более чем 48 тыс. пациентов показало, что низкий уровень физической активности удваивал вероятность попадания в больницу и почти утраивал риск гибели от COVID-19. Выводы исследователей опубликовал British Journal of Sports Medicine, сообщает ТАСС.

Исследования показывают, что тяжелее всего коронавирусную инфекцию переносят люди с ожирением, хроническими болезнями сердца и диабетом, носители второй группы крови и вариацией связанного с предрасположенностью к болезни Паркинсона гена APOE. В частности, ожирение и диабет увеличивали шансы на попадание в реанимацию примерно в 3-5 раз.

В новом исследовании американские физики под руководством научного сотрудника Медицинского центра Kaiser Permanente Роберта Саллиса обнаружили еще один подобный фактор. Они обратили внимание, что многие проблемы со здоровьем возникают или усугубляются при низком уровне физической активности. Поэтому ученые решили проверить, как физическая готовность влияла на течение коронавирусной инфекции.

В общей сложности медики проанализировали истории болезней, состояние здоровья и физическое состояние более 48 тыс. жителей юга Калифорнии, которые заразились SARS-CoV-2 между мартом и октябрем 2020 года. Около 9% из них попали в больницу или умерли от COVID-19.

Исследователи пришли к выводу, что при заражении SARS-CoV-2 уровень физической подготовки был одним из самых значимых факторов риска. Жители Калифорнии, которые не поддерживали себя в физической форме, попадали в больницы примерно вдвое чаще, а умирали почти в три раза чаще, чем любители физкультуры. Также низкий уровень физической активности повышал вероятность попадания в реанимацию примерно на 70%.

Саллис и его коллеги считают, что этот фактор необходимо учитывать при борьбе с эпидемией SARS-CoV-2 и во время профилактики последующих вспышек коронавирусной инфекции.