Нью-Дели уверен в эффективности "Спутника V" против индийского штамма

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нью-Дели убежден, что вакцина "Спутник V" эффективна против индийского штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла Индии в РФ Балы Венкатеша Вармы.

"Мы уверены в этом. Центр им. Н.Ф. Гамалеи разъяснил, что вакцина "Спутник V" эффективна против мутаций, циркулирующих в Индии", - сказал посол.

Во вторник директор Центра им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург сообщил ТАСС, что "Спутник V" создает достаточное количество антител для борьбы с индийским штаммом коронавируса.

В конце марта индийское Министерство здравоохранения сообщило, что в стране обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.-0-