Нью-Йорк полностью снимет коронавирусные ограничения 1 июля

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Город Нью-Йорк намерен полностью снять все введенные из-за коронавируса ограничения и вернуться к нормальной жизни 1 июля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление мэра города Билла де Блазио в эфире телеканала MSNBC.

"Мы готовы полностью открыть город 1 июля. Мы готовы открыть магазины, предприятия, офисы, театры - все в полную силу. Я думаю, в Нью-Йорке будут толпы людей", - сказал мэр города.

Реализация планов, однако, зависит от того, поддержит ли их губернатор штата Эндрю Куомо. Снятие коронавирусных ограничений 1 июля будет носить символический характер, поскольку вскоре после этого, 4 июля, американцы будут праздновать День независимости.-0-