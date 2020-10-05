Нобелевская неделя откроется объявлением лауреата в области медицины

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная Нобелевская неделя откроется в понедельник в шведской столице оглашением имени лауреата премии в области физиологии и медицины, сообщает ТАСС.

В ближайшие дни также станут известны обладатели награды и в других номинациях. Так, 6 октября здесь будет объявлено о решении Нобелевского комитета по физике, 7 октября - по химии, 8 октября - по литературе, а 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определится 12 октября.

В своем завещании Альфред Нобель (1833-1896) поручил выбор лауреата по физиологии и медицине Каролинскому институту в Стокгольме, основанному в 1810 году и являющемуся ныне одним из ведущих образовательных и научных медицинских центров мира. Созданный при нем Нобелевский комитет состоит из пяти постоянных членов, которые в свою очередь имеют право приглашать экспертов для консультаций. Срок выдвижения кандидатур истек 31 января этого года, после чего начался процесс их рассмотрения.

Лауреатами Нобелевской премии 2019 года по физиологии и медицине стали американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенца, а также британец Питер Рэтклифф за открытие механизма чувствительности клеток к кислороду и их адаптации к его недостатку. Ученые создали основу для понимания того, как уровень кислорода влияет на клеточный метаболизм и физиологические функции. Открытие лауреатов помогает понять процессы, происходящие при физической нагрузке, а также при малокровии и инсульте, когда клетки испытывают недостаток кислорода.

Претенденты

Нобелевские комитеты до последнего момента ничего не сообщают ни о самих претендентах на премию, ни о тех, кто выдвинул их кандидатуры. Эксперты со своей стороны делают предположения в отношении хранимых в тайне именах.

Начиная с 2002 года компания Clarivate Analytics пытается прогнозировать, кто получит награды, основываясь на рейтинге цитируемости ученых. В нынешнем сезоне в ее список в номинации "медицина" попали исследования нескольких человек.

Это американские биохимики Памела Бьоркман и Джек Стромингер. Они оба исследовали структуру и функцию белков главного комплекса гистосовместимости человека (major histocompatibility, MHC - семейство генов, играющее важную роль в иммунной системе и развитии иммунитета). Открытия ученых в молекулярной иммунологии способствовали разработке лекарств и вакцин. В списке фаворитов - американский генетик ливанского происхождения Худа Зогби. Ученый обнаружила на Х-хромосоме мутацию, приводящую к развитию синдрома Ретта, характеризующегося сочетанием умственной отсталости и потери моторных навыков.

Еще один возможный лауреат - японец Юсукэ Накамура. Этот выдающийся генетик и исследователь рака наиболее известен разработкой общегеномного ассоциативного метода (GWAS), который позволяет проанализировать большой объем генетических данных и найти соответствие вариантов гена по признакам, в том числе, склонности к развитию опухолей.

Шведские эксперты, как и ранее, считают, что большие шансы стать лауреатом в этом году есть у Эмманюэль Шарпантье из Института биофизики имени Макса Планка и Дженнифер Дудна из Калифорнийского университета за разработку метода редактирования генома, известного как CRISPR-cas9. Он уже получил самое широкое распространение в биологии, биотехнологии и медицине. Благодаря ему можно изменять генетический код, а соответственно, и свойства, признаки и способности живых организмов. Возможно, в будущем генетики смогут бороться посредством редактирования генома с различными трудноизлечимыми заболеваниями, наследственными и не только.

Еще один прогноз по возможным лауреатам - Жак Миллер (Австралия) и Макс Купер (США). Они объяснили, как формируются два класса лимфоцитов - Т- и В-клетки иммунной системы. Исследования ученых помогут в лечении таких заболеваний как иммунодефицит и аллергия.

Вручение премии

С 1901 года Нобелевскую премию по медицине вручали 110 раз. Лауреатами стали 219 человек. Самым молодым обладателем награды в 1923 году стал Фредерик Бантинг (32 года) за открытие инсулина, самым возрастным - Пейтен Роус (87 лет), удостоившийся ее в 1966 году за открытие онкогенных вирусов.

Вручение награды состоится 10 декабря в день смерти Нобеля. Обычно церемония проходит в Стокгольмской филармонии, где на украшенной цветами сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получают золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом. Но в этом году из-за пандемии коронавируса она состоится в новом формате - онлайн.

Медали и дипломы лауреаты получат дома - через посольства Швеции в разных странах или из рук бывших лауреатов. Церемония вручения Нобелевских премий будет транслироваться из ратуши Стокгольма, на месте будет присутствовать лишь небольшая аудитория.

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году вырастет на 1 млн и составит 10 млн крон ($1,11 млн по текущему курсу). По словам исполнительного директора Нобелевского фонда Ларса Хайкенстена, "повышение размера денежной суммы важно для укрепления позиций Нобелевской премии по отношению к конкурирующим наградам". Он пояснил, что это стало возможным из-за текущего соотношения затрат и капитала фонда.-0-