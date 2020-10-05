Нобелевская неделя откроется объявлением лауреата в области медицины

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 5 октября 2020
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:43 Система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне COVID-19 Общество
10:38 В России за сутки выявили 10 888 заразившихся COVID-19 - максимум с 12 мая В мире
10:37 В зоне карабахского конфликта продолжаются боевые действия с различной интенсивностью В мире
10:26 Во Франции и Италии жертвами урагана стали около шести человек В мире
10:24 За сутки в лесах четырех областей страны обнаружены 6 потерявшихся Общество
10:19 Кукуруза в Беларуси убрана с половины площадей Экономика
10:18 Пожары на Луганщине: спасатели продолжают тушить 4 основных очага В мире
10:12 Легковушка сбила в Бресте девятилетнюю велосипедистку Происшествия
10:10 БелАЭС получила седьмую линию связи с энергосистемой Экономика
10:04 В Беларуси от гриппа привито 12% от подлежащих вакцинации граждан - Тарасенко Общество
10:00 В Бобруйске спасли застрявшую в заборе косулю Происшествия
09:57 Двое человек пострадали при столкновении легковушек в Осиповичском районе Происшествия
09:56 В Жлобинском районе водитель легковушки врезался в дерево и погиб Происшествия
09:56 Получившие вакцину от COVID-19 добровольцы чувствуют себя хорошо - Минздрав Общество
09:52 Работники министерств и ведомств Беларуси прививаются от гриппа Общество
09:50 Обнаружены тела пяти погибших при сходе оползня в Аджарии В мире
09:42 Парламентские выборы в Кыргызстане прошли на высоком уровне - миссия наблюдателей от СНГ В мире
09:40 В Минске водитель авто наехал на осветительную мачту и погиб Происшествия
09:32 Грузовик врезался в рынок на северо-западе Китая, есть погибшие В мире
09:31 В Полоцком районе водитель внедорожника столкнулась с фурой и погибла Происшествия
09:28 Первый жилой квартал электродомов в Витебске начнут строить в 2021 году Регионы
09:27 Лукашенко поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения Президент
09:25 Нагорнокарабахский конфликт: боевые действия продолжаются В мире
09:22 ЦИК Кыргызстана обнародовал предварительные итоги выборов в парламент В мире
09:15 Марафон "Живые уроки" объединит более 200 учащихся Витебска Регионы
09:15 Картина выходных: посещение Лукашенко храма Иоанна Предтечи, День учителя и учения волонтеров Общество
09:08 В Новолукомле ночью горели четыре автомобиля Происшествия
09:07 В Дрибинском районе мужчине зажало ногу в мотокультиваторе Происшествия
09:03 Два комбайна горели за сутки в Витебской области Происшествия
08:51 Нобелевская неделя откроется объявлением лауреата в области медицины В мире
Все новости
Все новости
В мире
05 октября 2020, 08:51

Нобелевская неделя откроется объявлением лауреата в области медицины

Фото ТАСС
Фото ТАСС

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная Нобелевская неделя откроется в понедельник в шведской столице оглашением имени лауреата премии в области физиологии и медицины, сообщает ТАСС.

В ближайшие дни также станут известны обладатели награды и в других номинациях. Так, 6 октября здесь будет объявлено о решении Нобелевского комитета по физике, 7 октября - по химии, 8 октября - по литературе, а 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определится 12 октября.

В своем завещании Альфред Нобель (1833-1896) поручил выбор лауреата по физиологии и медицине Каролинскому институту в Стокгольме, основанному в 1810 году и являющемуся ныне одним из ведущих образовательных и научных медицинских центров мира. Созданный при нем Нобелевский комитет состоит из пяти постоянных членов, которые в свою очередь имеют право приглашать экспертов для консультаций. Срок выдвижения кандидатур истек 31 января этого года, после чего начался процесс их рассмотрения.

Лауреатами Нобелевской премии 2019 года по физиологии и медицине стали американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенца, а также британец Питер Рэтклифф за открытие механизма чувствительности клеток к кислороду и их адаптации к его недостатку. Ученые создали основу для понимания того, как уровень кислорода влияет на клеточный метаболизм и физиологические функции. Открытие лауреатов помогает понять процессы, происходящие при физической нагрузке, а также при малокровии и инсульте, когда клетки испытывают недостаток кислорода.

Претенденты

Нобелевские комитеты до последнего момента ничего не сообщают ни о самих претендентах на премию, ни о тех, кто выдвинул их кандидатуры. Эксперты со своей стороны делают предположения в отношении хранимых в тайне именах.

Начиная с 2002 года компания Clarivate Analytics пытается прогнозировать, кто получит награды, основываясь на рейтинге цитируемости ученых. В нынешнем сезоне в ее список в номинации "медицина" попали исследования нескольких человек.

Это американские биохимики Памела Бьоркман и Джек Стромингер. Они оба исследовали структуру и функцию белков главного комплекса гистосовместимости человека (major histocompatibility, MHC - семейство генов, играющее важную роль в иммунной системе и развитии иммунитета). Открытия ученых в молекулярной иммунологии способствовали разработке лекарств и вакцин. В списке фаворитов - американский генетик ливанского происхождения Худа Зогби. Ученый обнаружила на Х-хромосоме мутацию, приводящую к развитию синдрома Ретта, характеризующегося сочетанием умственной отсталости и потери моторных навыков.

Еще один возможный лауреат - японец Юсукэ Накамура. Этот выдающийся генетик и исследователь рака наиболее известен разработкой общегеномного ассоциативного метода (GWAS), который позволяет проанализировать большой объем генетических данных и найти соответствие вариантов гена по признакам, в том числе, склонности к развитию опухолей.

Шведские эксперты, как и ранее, считают, что большие шансы стать лауреатом в этом году есть у Эмманюэль Шарпантье из Института биофизики имени Макса Планка и Дженнифер Дудна из Калифорнийского университета за разработку метода редактирования генома, известного как CRISPR-cas9. Он уже получил самое широкое распространение в биологии, биотехнологии и медицине. Благодаря ему можно изменять генетический код, а соответственно, и свойства, признаки и способности живых организмов. Возможно, в будущем генетики смогут бороться посредством редактирования генома с различными трудноизлечимыми заболеваниями, наследственными и не только.

Еще один прогноз по возможным лауреатам - Жак Миллер (Австралия) и Макс Купер (США). Они объяснили, как формируются два класса лимфоцитов - Т- и В-клетки иммунной системы. Исследования ученых помогут в лечении таких заболеваний как иммунодефицит и аллергия.

Вручение премии

С 1901 года Нобелевскую премию по медицине вручали 110 раз. Лауреатами стали 219 человек. Самым молодым обладателем награды в 1923 году стал Фредерик Бантинг (32 года) за открытие инсулина, самым возрастным - Пейтен Роус (87 лет), удостоившийся ее в 1966 году за открытие онкогенных вирусов.

Вручение награды состоится 10 декабря в день смерти Нобеля. Обычно церемония проходит в Стокгольмской филармонии, где на украшенной цветами сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получают золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом. Но в этом году из-за пандемии коронавируса она состоится в новом формате - онлайн.

Медали и дипломы лауреаты получат дома - через посольства Швеции в разных странах или из рук бывших лауреатов. Церемония вручения Нобелевских премий будет транслироваться из ратуши Стокгольма, на месте будет присутствовать лишь небольшая аудитория.

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году вырастет на 1 млн и составит 10 млн крон ($1,11 млн по текущему курсу). По словам исполнительного директора Нобелевского фонда Ларса Хайкенстена, "повышение размера денежной суммы важно для укрепления позиций Нобелевской премии по отношению к конкурирующим наградам". Он пояснил, что это стало возможным из-за текущего соотношения затрат и капитала фонда.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
медицина Нобелевская премия Норвегия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото ТАСС В России за сутки выявили 10 888 заразившихся COVID-19 - максимум с 12 мая
Фото АРМЕНПРЕСС В зоне карабахского конфликта продолжаются боевые действия с различной интенсивностью
Фото Deutsche Welle Во Франции и Италии жертвами урагана стали около шести человек
Фото ДСНС Украины Пожары на Луганщине: спасатели продолжают тушить 4 основных очага
Скриншот из видео sputnik-georgia.ru Обнаружены тела пяти погибших при сходе оползня в Аджарии
Фото из архива Парламентские выборы в Кыргызстане прошли на высоком уровне - миссия наблюдателей от СНГ
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко в Минском районе посетил новый храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи
Нагорнокарабахский конфликт: боевые действия продолжаются
Кукуруза в Беларуси убрана с половины площадей
"Северный Берег": точка роста
Топ-новости
Картина выходных: посещение Лукашенко храма Иоанна Предтечи, День учителя и учения волонтеров
БелАЭС получила седьмую линию связи с энергосистемой
Получившие вакцину от COVID-19 добровольцы чувствуют себя хорошо - Минздрав
В Беларуси надо не допустить раскачивания, иначе потеряем свою стабильность - Данилович
Предложения Беларуси по сокращению дипперсонала в посольствах Литвы и Польши обязательны к исполнению - МИД
Белорусы могут внести в Палату представителей предложения об изменениях в Конституцию
Министр финансов рассказал о госдолге Беларуси, российском кредите и проекте бюджета на 2021 год
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь!"
День учителя: архивные фотографии БЕЛТА
Ректор Академии управления при Президенте предлагает усилить требования к отбору абитуриентов
Карпенко: труд педагога - один из самых важных и благородных на Земле
В Беларуси выздоровели и выписаны 75 239 пациентов с COVID-19
Мининформ поддерживает любые действия по укреплению информационного суверенитета Беларуси - Луцкий
МВД инициирует введение ответственности за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 18 районах Беларуси
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.