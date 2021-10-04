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04 октября 2021, 10:05

Нобелевская неделя откроется в Швеции объявлением лауреата в области медицины

Фото AP Photo
Фото AP Photo

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная Нобелевская неделя откроется сегодня в Стокгольме оглашением имени лауреата премии в области физиологии и медицины, сообщает ТАСС.

В ближайшие дни станут известны обладатели награды и в других номинациях. Так, 5 октября будет объявлено о решении Нобелевского комитета по физике, 6 октября - по химии, 7 октября - по литературе, а 8 октября в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определится 11 октября.

Претенденты

В своем завещании Альфред Нобель (1833-1896) поручил выбор лауреата по физиологии и медицине Каролинскому институту в Стокгольме, основанному в 1810 году и являющемуся ныне одним из ведущих образовательных и научных медицинских центров мира. Созданный при нем Нобелевский комитет состоит из пяти постоянных членов, которые в свою очередь имеют право приглашать экспертов для консультаций. Срок выдвижения кандидатур истек 31 января, после чего начался процесс их рассмотрения.

Нобелевские комитеты до последнего момента ничего не сообщают ни о самих претендентах на премию, ни о тех, кто выдвинул их кандидатуры. Специалисты со своей стороны делают предположения о хранимых в тайне именах.

Шведские эксперты считают, что шансы стать лауреатом в этом году есть у исследователей технологии мРНК, которая использовалась для производства вакцины от COVID-19, - американских биохимиков Каталин Карико и Дрю Вайсмана. В качестве возможных претендентов также называют австралийца Жака Миллера и американца Макса Купера, которые объяснили, как формируются два класса лимфоцитов - Т- и В-клетки иммунной системы. Исследования ученых помогут в лечении таких заболеваний, как иммунодефицит и аллергия.

Кроме того, в списке потенциальных кандидатов вновь фигурируют имена американских биохимиков Памелы Бьоркман и Джека Стромингера. Они исследовали структуру и функцию белков главного комплекса гистосовместимости человека (major histocompatibility, MHC - семейство генов, которое играет важную роль в иммунной системе и развитии иммунитета). Открытия ученых в молекулярной иммунологии способствовали разработке лекарств и вакцин. Лауреатами, по версии шведских аналитиков, могут стать и американцы Майкл Грюнштейн и Дэвид Эллис, которые открыли, что гистоны, белки в хромосомах, регулируют гены посредством различных химических процессов.

Американская компания Clarivate пытается прогнозировать, кто получит награды, основываясь на рейтинге цитируемости ученых. В ее списке значится, в частности, французский нейробиолог Жан-Пьер Шанжё, внесший вклад в понимание нейрорецепторов. Ученый исследовал работу нервной системы человека на различных уровнях - от молекулы до мозга. Также среди фаворитов упоминаются японские иммунологи Тосио Хирано и Тадамицу Кисимото, которые открыли интерлейкин-6 (один из важнейших медиаторов острой фазы воспаления), описали его физиологическую активность и разработали методы лечения.

В числе других возможных лауреатов - американский вирусолог Карл Джонсон и его южнокорейский коллега Хо Ван Ли. Они могут получить премию за обнаружение и выделение вируса Хантаан - одного из главных возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом в странах Азии.

Прошлогодние лауреаты

Нобелевская премия в области физиологии и медицины за 2020 год присуждена двум американским молекулярным биологам Харви Дж. Альтеру и Чарльзу Райсу, а также британцу Майклу Хоутону за открытие вируса гепатита C. Альтер и его коллеги стали первым научным коллективом, которому удалось связать ранее необъяснимые случаи развития хронического гепатита с еще не открытым вирусом, а Хоутон и Райс расшифровали геном вируса гепатита C, связали его с другими известными флавивирусами и доказали, что он может заражать клетки печени. Открытие и изучение свойств вируса гепатита С сыграло важную роль в раскрытии природы всех форм вирусного гепатита и проложило дорогу для создания первых лекарств и систем ранней диагностики от этой формы болезни.

Вручение премии

С 1901 года Нобелевскую премию по медицине вручали 111 раз. Лауреатами стали 222 человека. Самым молодым обладателем награды в 1923 году стал Фредерик Бантинг (32 года) за открытие инсулина, самым возрастным - Пейтен Роус (87 лет), удостоившийся ее в 1966 году за открытие онкогенных вирусов.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Нобеля. Обычно церемония проходит в Стокгольмской филармонии, где на украшенной цветами сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получают золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом. Но второй год подряд из-за пандемии она состоится в онлайн-формате.

Медали и дипломы лауреаты получат дома - через посольства Швеции в разных странах или из рук бывших лауреатов. Церемония вручения Нобелевских премий будет транслироваться из ратуши Стокгольма, на месте будет небольшая аудитория.

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году, как и в прошлом, составит 10 млн крон ($1,53 млн по текущему курсу).-0-

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