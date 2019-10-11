Нобелевская премия мира присуждена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреатом Нобелевской премии мира 2019 года стал эфиопский политик Абий Ахмед Али, сообщается на официальном сайте премии.

Нобелевская премия мира вручена действующему премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али "за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества, и, в частности, за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей", говорится в пресс-релизе на сайте премии. Абий Ахмед Али инициировал в Эфиопии важные реформы, которые дают многим гражданам этой страны надежду на лучшую жизнь и светлое будущее. Будучи премьер-министром, Абий Ахмед Али стремится содействовать примирению, солидарности и социальной справедливости. Нобелевский комитет считает, что именно сейчас усилия Абия Ахмеда Али заслуживают признания и нуждаются в поддержке.

Эта награда признает заслуги всех сторон, работающих в направлении достижения мира в Эфиопии, а также в регионах Восточной и Северо-Восточной Африки.

В прошлом году Нобелевской премии мира были удостоены хирург Денис Муквеге и правозащитница Надя Мурад. Престижная премия была присуждена за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов.

С 1901 по 2018 год присуждены 99 нобелевских премий мира. Лауреатами 24 из них стали организации, причем Международный комитет Красного Креста удостоен этой премии трижды, а Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев - дважды. 17 нобелевских премий мира получили женщины. Самым молодым лауреатом является пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, которой было 17 лет на момент вручения премии в 2014 году. Старейшим лауреатом является британский физик и радиобиолог Джозеф Ротблат. На момент вручения премии в 1995 году ему было 87 лет.

Нобелевская неделя началась 7 октября с оглашения имен лауреатов в области физиологии и медицины. Ими стали американский ученый-медик Уильям Кэлин-младший, британский ученый-медик Питер Рэтклифф и американский ученый-медик Грегг Семенза. 8 октября были названы обладатели премии по физике - канадский и американский физик Джеймс Пиблз, швейцарский астрофизик Мишель Майор и швейцарский астроном Дидье Кело. 9 октября объявили лауреатов премии в области химии - ими стали американский ученый Джон Гуденаф, англо-американский химик Стэнли Уиттингем и японский ученый-химик Акира Ёсино. 10 октября стали известны обладатели Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы - польская писательница Ольга Токарчук и австрийский писатель Петер Хандке. Лауреат Нобелевской премии по экономике будет назван 14 октября.-0-