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09 октября 2020, 12:04

Нобелевская премия мира присуждена Всемирной продовольственной программе

Фото из архива AP
Фото из архива AP

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года стала Всемирная продовольственная программа (World Food Programme, WFP), сообщается на официальном сайте премии.

В пресс-релизе говорится, что WFP награждена за усилия по борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в затронутых конфликтом районах и за деятельность в качестве ведущей силы по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов.

Всемирная продовольственная программа является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, борющейся с голодом и содействующей продовольственной безопасности. В 2019 году WFP помогла почти 100 млн человек в 88 странах. Пандемия коронавируса способствовала резкому увеличению числа жертв голода в мире. Перед лицом пандемии лауреат Нобелевской премии 2020 года продемонстрировал впечатляющую способность наращивать свои усилия.

По мнению комитета премии, WFP играет ключевую роль в многостороннем сотрудничестве по превращению продовольственной безопасности в инструмент мира.

В 2019 году Нобелевская премия мира была вручена действующему премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али "за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества, и, в частности, за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей", говорится в пресс-релизе на сайте премии. Абий Ахмед Али инициировал в Эфиопии важные реформы, которые дают многим гражданам этой страны надежду на лучшую жизнь и светлое будущее. Будучи премьер-министром, Абий Ахмед стремится содействовать примирению, солидарности и социальной справедливости.

С 1901 года присуждена 101 Нобелевская премия мира. Лауреатами 25 из них стали организации, причем Международный комитет Красного Креста удостоен этой премии трижды, а Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев - дважды. 17 Нобелевских премий мира получили женщины. На сегодня самым молодым лауреатом является пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, которой было 17 лет на момент вручения премии в 2014 году. Старейший лауреат - британский физик и радиобиолог Джозеф Ротблат. На момент вручения премии в 1995 году ему было 87 лет.

Нобелевская неделя началась 7 октября с оглашения имен лауреатов в области физиологии и медицины. Лауреата Нобелевской премии по экономике объявят 12 октября.-0-

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