Нобелевская премия по экономике присуждена Эстер Дюфло, Абхиджиту Банерджи и Майклу Кремеру

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля в 2019 году стали Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер, сообщается в официальном Twitter-аккаунте премии.

Нобелевская премия по экономике вручена за экспериментальный подход в борьбе с глобальной бедностью.

Эстер Дюфло - французский экономист, профессор Массачусетского технологического института (США), Абхиджит Банерджи - экономист, соучредитель Лаборатории по исследованию проблем бедности имени Абдула Латифа Джамиля Массачусетского технологического института, Майкл Кремер - американский экономист, специалист по экономике развития.

В 2018 году Нобелевская премия по экономике была присуждена американским экономистам Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру за исследования в области долгосрочного макроэкономического анализа.

В период с 1901 по 2018 год нобелевские премии по экономике были вручены 50 раз. За все время существования этой премией была награждена только одна женщина - американский политолог и экономист, основатель Блумингтонской школы Элинор Остром. Самым молодым лауреатом является американский экономист Кеннет Джозеф Эрроу, которому был 51 год на момент вручения премии в 1972 году. Старейший лауреат - один из основателей теории оптимальных механизмов Леонид Гурвич. В 2007 году его наградили премией в возрасте 90 лет.

Нобелевская неделя началась 7 октября с оглашения имен лауреатов в области физиологии и медицины. Ими стали американский ученый-медик Уильям Кэлин-младший, британский ученый-медик Питер Рэтклифф и американский ученый-медик Грегг Семенза. 8 октября были названы обладатели премии по физике - канадский и американский физик Джеймс Пиблз, швейцарский астрофизик Мишель Майор и швейцарский астроном Дидье Кело. 9 октября объявили лауреатов премии в области химии - ими стали американский ученый Джон Гуденаф, англо-американский химик Стэнли Уиттингем и японский ученый-химик Акира Ёсино. 10 октября стали известны обладатели Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы - польская писательница Ольга Токарчук и австрийский писатель Петер Хандке. 11 октября Нобелевская премия мира вручена действующему премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али.-0-