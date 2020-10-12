Нобелевская премия по экономике присуждена Полу Милгрому и Роберту Уилсону

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля в 2020 году стали американские экономисты Пол Милгром и Роберт Уилсон "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов". Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте премии.

Лауреаты этого года Пол Милгром и Роберт Уилсон изучили, как работают аукционы. Они также использовали свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые сложно продать традиционным способом, например, радиочастот. Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру, говорится в пресс-релизе на сайте Нобелевской премии. Роберт Уилсон показал, почему рациональные участники торгов, как правило, размещают ставки ниже их собственной наилучшей оценки общей стоимости: они беспокоятся о так называемом проклятии победителя, то есть о том, что заплатят слишком много и проиграют. В свою очередь Пол Милгром сформулировал более общую теорию аукционов, которая допускает не только общие ценности, но и частные, которые варьируются от участника к участнику торгов.

Лауреатами Нобелевской премии в области экономических наук в 2019 году стали Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер. Премия была вручена им за экспериментальный подход в борьбе с глобальной бедностью.

В период с 1901 по 2019 год нобелевские премии по экономике были вручены 51 раз. За все время существования этой премией были награждены две женщины - Элинор Остром в 2009 году и Эстер Дюфло в 2019 году. Самым молодым лауреатом нобелевской премии по экономике является французский экономист, профессор Массачусетского технологического института (США) Эстер Дюфло, которой было 46 лет на момент вручения премии. Старейший лауреат - один из основателей теории оптимальных механизмов Леонид Гурвич. В 2007 году его наградили премией в возрасте 90 лет.

Нобелевская неделя началась 5 октября с оглашения имен лауреатов в области физиологии и медицины. 6 октября был назван обладатель премии по физике, 7 октября - лауреат в области химии, 8 октября вручили Нобелевскую премию по литературе, 9 октября назвали обладателя Нобелевской премии мира.-0-