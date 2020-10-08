Нобелевская премия по литературе присуждена американской поэтессе Луизе Глюк

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нобелевская премия по литературе 2020 года присуждена американской поэтессе Луизе Глюк "за ее безошибочный поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным". Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Луиза Глюк дебютировала в 1968 году со сборником стихов "Первенец" и вскоре была признана одним из самых выдающихся поэтов современной американской литературы. Всего из-под ее пера вышли 12 сборников стихов. Произведения Луизы Глюк отличаются стремлением к ясности. Детство и семейная жизнь, близкие отношения с родителями, братьями и сестрами - центральные темы в ее творчестве. Поэтесса черпает вдохновение в мифах и классических мотивах, которые присутствуют в большинстве ее работ.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2018 год стала 57-летняя польская писательница Ольга Токарчук "за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни", говорится в пресс-релизе на сайте премии. Нобелевская премия по литературе за 2019 год присуждена 76-летнему австрийскому писателю Питеру Хандке "за влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта".

С 1901 года вручены 112 Нобелевских премий по литературе. На сегодняшний день этой премии удостоены 16 женщин. Самым молодым лауреатом Нобелевской премии по литературе стал 41-летний Редьярд Киплинг (1907 год), получивший всемирную известность благодаря "Книге джунглей". Старейший лауреат Нобелевской премии по литературе - Дорис Лессинг (2007 год), которую наградили в возрасте 88 лет. Ни один из лауреатов Нобелевской премии по литературе не награждался дважды. Четыре Нобелевские премии по литературе были распределены между двумя людьми.

Нобелевская неделя стартовала 7 октября с оглашения имен лауреатов в области физиологии и медицины. 9 октября назовут обладателя Нобелевской премии мира. Лауреата Нобелевской премии по экономике объявят 12 октября.-0-