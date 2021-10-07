Нобелевская премия по литературе присуждена писателю Абдулразаку Гурне

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нобелевская премия по литературе 2021 года присуждена писателю Абдулразаку Гурне "за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами". Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте премии.

Абдулразак Гурна родился в 1948 году и вырос на острове Занзибар, но прибыл в Англию как беженец в конце 1960-х годов. До недавнего выхода на пенсию он был профессором английской и постколониальной литературы в Кентском университете в Кентербери. Абдулразак Гурна опубликовал десять романов и ряд рассказов. Тема разрухи беженца проходит через всю его работу. Он начал писать в возрасте 21 года в английском изгнании, и хотя суахили был его первым языком, английский стал его литературным инструментом. Самый известный его роман "Рай" (1994), который стал его прорывом как писателя, возник в результате исследовательской поездки в Восточную Африку примерно в 1990 году. Это рассказ о взрослении и печальная история любви, в которой столкнуться разные миры и системы верований.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2020 год стала американская поэтесса Луиза Глюк "за ее безошибочный поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным". Луиза Глюк дебютировала в 1968 году со сборником стихов "Первенец" и вскоре была признана одним из самых выдающихся поэтов современной американской литературы. Всего из-под ее пера вышли 12 сборников стихов. Произведения Луизы Глюк отличаются стремлением к ясности. Детство и семейная жизнь, близкие отношения с родителями, братьями и сестрами - центральные темы в ее творчестве. Поэтесса черпает вдохновение в мифах и классических мотивах, которые присутствуют в большинстве ее работ.

В период с 1901 по 2020 год были вручены 113 Нобелевских премий по литературе. На сегодняшний день этой премии удостоены 16 женщин. Самым молодым лауреатом Нобелевской премии по литературе стал 41-летний Редьярд Киплинг (1907 год), получивший всемирную известность благодаря "Книге джунглей". Старейший лауреат Нобелевской премии по литературе - Дорис Лессинг (2007 год), которую наградили в возрасте 88 лет. Ни один из лауреатов Нобелевской премии по литературе не награждался дважды. Четыре Нобелевские премии по литературе были распределены между двумя людьми.

8 октября в Осло назовут лауреата Премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определится 11 октября.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Нобеля. Второй год подряд из-за пандемии церемония награждения состоится в онлайн-формате. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации составит 10 млн крон ($1,53 млн по текущему курсу).-0-