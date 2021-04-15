Нобелевские лауреаты призвали отменить правила интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 бывших глав государств и более 100 лауреатов Нобелевской премии призвали президента США Джо Байдена поддержать их призыв отказаться от правил об интеллектуальной собственности в вопросе производства вакцин от COVID-19, сообщает Reuters.

В совместном письме, адресованном президенту США, говорится, что отказ от правил об интеллектуальной собственности, действующих в рамках ВТО, повысит производство вакцин в мире и ускорит вакцинацию в более бедных странах. В противном случае таким странам придется ждать годы до начала массовой вакцинации от COVID-19.

"Новые мутации вируса будут уносить жизни и переворачивать глобальную экономику до тех пор, пока все и везде не получат доступ к безопасной и эффективной вакцине", - заявил лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц, подписавший обращение.

Ранее Индия и ЮАР выступили в ВТО с предложением устранить барьеры в сфере прав интеллектуальной собственности, мешающие налаживанию широкого производства вакцин от коронавируса в мире. Эту инициативу поддержал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.-0-