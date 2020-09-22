Нобелевские премии в 2020 году будут вручать онлайн

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония вручения Нобелевских премий в 2020 году пройдет в онлайн-формате в связи с эпидемиологической обстановкой в мире из-за коронавирус. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Планируется, что лауреатов премий объявят в период с 5 по 12 октября. Церемония будет транслироваться по телевидению из мэрии Стокгольма с включениями из разных стран. Ранее мероприятие проходило в Стокгольмской филармонии. Награды будут переданы победителям через представителей посольств или университетов.-0-