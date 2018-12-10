Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с сексуальным насилием

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нобелевскую премию мира вручили хирургу Дени Муквеге Демократической Республики Конго и правозащитнице из Ирака, бывшей наложнице террористов из группировки "Исламское государство" Наде Мурад, сообщает ТАСС.
Торжественная церемония проходила сегодня в ратуше Осло в присутствии членов норвежского правительства и королевской семьи. Лауреаты удостоены награды за усилия по прекращению использования сексуального насилия как оружия войны и вооруженных конфликтов.
В Нобелевском комитете отметили, что Муквеге много лет помогал жертвам сексуального насилия в Конго, вместе со своей командой занимался их лечением. А Надя Мурад "проявила необыкновенное мужество, поведав о своих страданиях и выступив от имени других". На лекции после получения награды она заявила о необходимости привлечь к ответственности по суду тех, кто использует сексуальное насилие как оружие на войне.
Председатель Нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен отметила символичность вручения премии в день, когда мир празднует 70-летие Всеобщей декларации прав человека, где прописаны равные права для женщин и мужчин, а "сексуальное насилие является нарушением этих фундаментальных прав".
Церемония является частью Дней мира в Осло, которые проходят с 5 по 12 декабря. В этот период в норвежской столице состоятся показы фильмов, семинары, затрагивающие темы терроризма и войны, традиционное факельное шествие в честь лауреатов и Форум Нобелевской премии мира, где главной темой будет то, как разрешить глобальный климатический кризис.-0-
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