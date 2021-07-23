Ночные клубы Черногории закрываются до 2 августа из-за COVID-19

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Черногории с 23 июля по 2 августа перестанут работать ночные клубы и дискотеки на открытом воздухе и в помещении из-за ухудшившейся эпидситуации в стране, сообщает газета Vijesti.

С 2 августа эти развлекательные заведения смогут снова работать, но посещать их будет разрешено только тем, кто уже полностью привился или получил первую дозу вакцины от COVID-19, имеет отрицательный ПЦР-тест или болел коронавирусом за последние 180 дней.

Также запрещены вечеринки, музыкальные фестивали и массовые собрания в помещении. Предполагается, что они снова будут позволены с августа, но только для тех, кто полностью вакцинирован или получил первую дозу, имеет отрицательный ПЦР-тест или доказательства того, что перенес коронавирус.

Разрешено исполнение живой музыки на террасах ресторанов, кафе и баров под открытым небом до полуночи с соблюдением всех эпидмероприятий.-0-