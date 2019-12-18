Ноябрь 2019 года стал вторым среди самых теплых за последние почти 150 лет

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минувший ноябрь был очень теплым и занял вторую строчку в температурном рейтинге, уступив лишь ноябрю 2016 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО).

Как заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ВМО Клэр Нюллис, ноябрь был очередным очень теплым месяцем. Он стал "вторым из самых теплых за 148 лет наблюдений за климатом". Клэр Нюллис напомнила, что рекорд принадлежит 2016 году, который был отмечен сильным природным феноменом Эль-Ниньо, вызвавшим повышение температуры. "В нынешнем году у нас нет сильного Эль-Ниньо. Поэтому тот факт, что нынешний год может стать вторым из самых теплых, - сигнал об изменении климата", - констатировала официальный представитель, сославшись на сведения Национального агентства США по океанам и атмосфере (NOAA).

По ее словам, пять самых теплых в истории наблюдений ноябрей пришлись на период с 2013 года. Что касается минувшего ноября, то высокой была температура на поверхности не только суши, но и океанов, и этот показатель уступает лишь 2016 году. Протяженность морского льда в Арктике и Антарктике также была в ноябре на втором месте из наименьших.

Согласно опубликованному ВМО в начале декабря докладу, период 2010-2019 годов с высокой степенью вероятности станет самым теплым десятилетием в истории наблюдений, а 2019 год войдет в тройку самых теплых годов. Эти предварительные прогнозы ВМО были основаны на данных о погоде с января по октябрь текущего года. Окончательные выводы о состоянии климата в 2019 году ВМО планирует представить в марте.-0-