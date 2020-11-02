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02 ноября 2020, 16:53

Норвегия направит 1,5 млн евро гуманитарной помощи мирному населению в Нагорном Карабахе

Фото АРМЕНПРЕСС
Фото АРМЕНПРЕСС
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2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Норвегии приняли решение направить 17 млн норвежских крон (1,5 млн евро) через гуманитарные организации для помощи гражданскому населению, пострадавшему в результате конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в норвежском МИДе, сообщает ТАСС.

"Военные действия в Нагорном Карабахе и вокруг него унесли много жизней, заставили многих покинуть свои дома и принесли большие страдания гражданскому населению. Норвегия направит 17 млн крон гуманитарным организациям, которые защищают и оказывают содействие тем, кого больше всего затронул этот конфликт", - указало министерство.

Фото АзерТАдж
Фото АзерТАдж

По словам главы МИД Ине Эриксен Серейде, Норвегия ожидает, что участники конфликта обеспечат безопасность и беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к тем, кто нуждается в помощи в регионе. "Мы призываем стороны конфликта поддерживать перемирие и вновь начать переговоры. Норвегия поддерживает работу Минской группы ОБСЕ по достижению мирного решения", - указала министр.-0-

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