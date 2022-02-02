Норвегия отменяет некоторые ограничительные меры из-за коронавируса

2 февраля, Минск / Корр. БЕЛТА/. Норвегия отменяет некоторые ограничительные меры, которые были введены из-за всплеска коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

"Штамм вируса, с которым мы имеем дело сейчас, вызывает менее серьезное течение заболевания, чем более ранние варианты. Мы хорошо защищены вакцинами. Это позволяет нам ослабить очень многие ограничения", - сказал он.

Планируется уходить от удаленной работы. Будут сняты ограничения на количество гостей. Отменяются требование по безопасной дистанции в метр, когда зрители сидят на своих местах в театрах и кинотеатрах, отменены также на продажу алкоголя в точках общепита, сроки изоляции сокращены с шести до четырех дней.

Также требование по тестированию на коронавирус перед въездом в Норвегию теряет свою силу.-0-