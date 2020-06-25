ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 25 июня 2020
Минск Ясно +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:57 Движение транспорта в Минске изменится в связи с открытием ул.Жуковского Регионы
19:46 Иностранным специалистам смягчили ограничения на въезд в Россию В мире
19:38 Норвегия планирует снять ограничения на поездки в страны ЕС в июле В мире
19:32 "Стайки" с июля начнут принимать больше спортсменов Спорт
19:23 В Гродно наградили парня, который спас на озере 7-летнюю девочку Регионы
18:57 В Беларуси создается Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Президент
18:30 Самолет с гуманитарной помощью из Катара прибыл в Беларусь Общество
18:06 Совмин изменил правила инвестирования страховых резервов Экономика
18:03 Один абитуриент удален с ЦТ по белорусскому языку за мобильный телефон Общество
18:02 В ЕС рекомендуют первый препарат для лечения коронавируса В мире
17:47 Сессия Парламентского собрания пройдет 7 июля в формате видеоконференции Политика
17:44 Адвокаты 26 июня бесплатно проконсультируют малоимущих граждан Общество
17:36 Мингорисполком разработал интерактивную карту подвоза воды Регионы
17:33 Белорусские ученые изучают особенности иммунитета при COVID-19 Общество
17:29 Житель Солигорска из ревности к бывшей возлюбленной поджег автомобиль и мотоцикл Происшествия
17:23 Минобороны направило 11 автоцистерн с питьевой водой в районы Минска Регионы
17:16 Правительство включило изделия из древесины в перечень экспортируемых через биржу товаров Экономика
17:13 Происходящие в Минске события иногда направлены на раскачивание ситуации - Караев Регионы
17:09 Ситуация с водой в Минске - на личном контроле Президента Президент
17:04 Караев выпускникам Академии МВД: вы пришли защищать людей Общество
17:04 Минск лидирует по коэффициенту использования имущества Регионы
16:56 Проект стратегии в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года подготовят в Беларуси Общество
16:54 В Беларуси с начала года произошел 801 лесной пожар Общество
16:50 Национальная сборная по таэквондо прошла функциональное тестирование Спорт
16:46 Красный Крест включился в обеспечение питьевой водой двух районов столицы Регионы
16:40 В ДТП в Осиповичах пострадал 11-летний велосипедист Происшествия
16:40 В Славгороде четыре ребенка заболели церкариозом Происшествия
16:39 ЕЭК из-за коронавируса продлила переход на некоторые техрегламенты Общество
16:38 Единый день безопасности 26 июня посвятят правилам обгона Общество
16:38 Два космических туриста отправятся на МКС в 2023 году Технологии
Все новости
Все новости
В мире
25 июня 2020, 19:38

Норвегия планирует снять ограничения на поездки в страны ЕС в июле

Фото NTB Scanpix
Фото NTB Scanpix
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Иностранным специалистам смягчили ограничения на въезд в Россию
Самолет с гуманитарной помощью из Катара прибыл в Беларусь

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвегия с 15 июля снимет введенные в марте из-за пандемии коронавируса ограничения на поездки между королевством и странами ЕС и Европейской экономической зоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Dagens Naeringsliv.

При поездках, отмечает издание, будет отменено требование о нахождении на карантине.

При этом к 15 июля норвежский институт здравоохранения подготовит список государств, для которых ограничения продолжат оставаться в силе. Как уточнила на пресс-конференции премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, ограничения на поездки будут сняты с оговоркой - если это будет позволять ситуация с коронавирусом в каждой конкретной стране. Критерием здесь будет менее 20 случаев инфицирования на 100 тыс. населения. Так, в частности, при поездках в Швецию норвежцам после возвращения домой придется соблюдать карантин.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Норвегии увеличилось сегодня до 8793. В течение последней недели прирост числа инфицированных каждые сутки составлял менее 30. По мнению властей, спад эпидемии продолжается. В стране от последствий коронавируса умерли 249 человек.

Первый случай заражения COVID-19 в Норвегии выявили в конце февраля. Правительство страны в условиях пандемии ввело запрет на въезд иностранцев, у которых нет вида на жительство, введен контроль на границах внутри Шенгенской зоны. С 15 июня Норвегия с рядом ограничений открыла границы для поездок в страны Северной Европы.

6 апреля норвежское правительство заявило, что эпидемию удалось взять под контроль. В апреле, согласно решению Кабинета министров, началось постепенное возобновление работы детсадов, школ, некоторых предприятий. Кроме того, был снят запрет на поездки на дачу.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Евросоюз ЕС Норвегия
Новости рубрики В мире
Фото РИА Новости Иностранным специалистам смягчили ограничения на въезд в Россию
Фото из архива В ЕС рекомендуют первый препарат для лечения коронавируса
Фото Associated Press Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Фото Польского агентства печати В Варшаве городской автобус упал с моста: один человек погиб, 20 ранены
Фото flickr.com Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на границе Турции и Ирана
Фото Reuters В Лондоне при разгоне уличной вечеринки пострадали 22 полицейских
Главное
Лукашенко: идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы и внутренние дела
Кадровый день у Президента: новые послы Беларуси и ротации в руководстве Минэкономики
Противоэпидемические меры при организации ЦТ соблюдены в полной мере - Петришенко
Интернет-магазин VDO.BY: многообразие гаджетов
Топ-новости
Ситуация с водой в Минске - на личном контроле Президента
Депутаты утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2019 год
Актуальный список адресов подвоза чистой питьевой воды в Минске
В Беларуси создается Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета
Самолет с гуманитарной помощью из Катара прибыл в Беларусь
В выходные в Беларуси сохранится теплая погода
РЕПОРТАЖ: Первый тест сдан, или Как проходило ЦТ по белорусскому языку
Соглашение о детях с 1 июля смогут заключить не состоявшие в браке родители
Средства от размещения евробондов на $1,25 млрд поступили в бюджет - Минфин
Белорусские ученые изучают особенности иммунитета при COVID-19
Караев: незаконные уличные акции хорошо организованы, управляются через Telegram-каналы
Адвокаты 26 июня бесплатно проконсультируют малоимущих граждан
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 24 районах Беларуси
Минздрав исключил 14 государств из перечня стран с COVID-19
Движение транспорта в Минске изменится в связи с открытием ул.Жуковского
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.