Норвегия планирует ввести свой сертификат вакцинации в июне

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвегия планирует ввести свой сертификат вакцинации от COVID-19 в июне, он позволит его владельцу посещать мероприятия, проводимые в стране, сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Эрну Сульберг.

"Эти сертификаты позволят быстрее и раньше открыть наше общество", - подчеркнула Сульберг. Норвегия не входит в ЕС, но является частью единого европейского рынка и Шенгенской туристической зоны, поэтому сертификат будет соответствовать всем стандартам ЕС и использоваться для поездок за границу. В настоящее время около четверти населения Норвегии получили первую дозу вакцины против COVID-19, а 6,8% - уже две дозы.

В Норвегии был один из самых низких показателей инфекций и смертей в Европе с начала пандемии, но были введены более строгие меры после быстрого увеличения госпитализаций в марте, вызванного более заразными вариантами коронавируса.

Эрна Сульберг заявила, что количество заболевших стало снижаться в течение апреля и мая, что вселяет надежду на то, что третья волна инфекций взята под контроль.-0-