Норвегия постепенно смягчает карантинные меры

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвегия будет постепенно ослаблять введенные в связи с пандемией COVID-19 меры. Об этом заявила премьер-министр страны Эрна Сульберг, сообщает Reuters.

"Совместными усилиями нам удалось взять вирус под контроль, поэтому мы можем постепенно открывать общество", - заявила Эрна Сульберг на пресс-конференции 7 апреля.

Ранее Министерство здравоохранения Норвегии сообщило, что в стране в последнее время фиксируется низкий уровень передачи коронавируса нового типа.

20 апреля в Норвегии откроют детские сады, 27-го - начальные школы. Правительство сообщило, что около 250 тыс. детей вернутся в дошкольные учреждения образования и около 250 тыс. - в начальные школы, что освободит сотни тысяч родителей от необходимости заботиться о детях в рабочее время. Также с 20 апреля будет снят запрет на пребывание граждан в загородных домиках (шале). С 27 апреля в Норвегии откроются парикмахерские и другие объекты сферы услуг, которые были закрыты в связи с карантином.

При этом крупные спортивные и культурные мероприятия будут запрещены до 15 июня, а норвежцам по-прежнему не рекомендуется выезжать за границу, если в этом нет крайней необходимости. Иностранцам без права жить или работать в Норвегии (в том числе туристам) по-прежнему не разрешается въезжать в страну.

Единственными, кто может приехать, являются граждане Европы, работающие в секторах, которые являются критически важными, например, в сельском хозяйстве, рыболовстве или нефтяной промышленности.

По данным Агентства по труду и социальному обеспечению Норвегии на 7 апреля, уровень безработицы в стране возрос до 15,4% - это самый высокий уровень за всю историю наблюдений.

О смягчении карантинных мер ранее сообщила Дания. Там с 15 апреля откроются детские сады и школы, что станет первым шагом к постепенному ослаблению трехнедельной блокировки.

По данным на 8 апреля, в Норвегии зафиксировано 5,9 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 89 человек.-0-