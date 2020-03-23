Норвегия предлагает создать фонд помощи ООН против коронавируса

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Норвегии озабочены ситуацией в странах со слабой системой здравоохранения на фоне эпидемии коронавируса. Помочь может международный фонд, подобный тому, который работал во время эпидемии Эболы, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Норвегия обратилась в ООН с предложением создать международный фонд помощи в борьбе с эпидемией коронавируса. Соответствующее заявление сделал 23 марта МИД Норвегии. "Мы обеспокоены тем влиянием, который оказывает вирус на развивающиеся страны, у которых и без того слабые системы здравоохранения", - заявил министр по вопросам международного развития Норвегии Даг Инге Ульстейн, отметивший необходимость международной солидарности.

Норвегия готова принять участие в финансировании подобного фонда, однако конкретные суммы названы не были. В то же время продолжающаяся пандемия вынуждает создать этот фонд как можно быстрее, представители Норвегии заявляют, что это может быть сделано уже на текущей неделе.

В 2014 году во время эпидемии Эболы в Западной Африке был создан международный фонд помощи под управлением ООН, работа которого принесла хорошие результаты. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в марте заявил, что если на планете не восторжествует солидарность, миллионы жизней окажутся под угрозой.-0-