Норвегия распространила тестирование на коронавирус на границе на детей младше 12 лет

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Норвегии распространило необходимость проходить тест на коронавирус на границе при въезде в страну на детей младше 12 лет, которых ранее это правило не охватывало. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Правительство приняло решение, что дети младше 12 лет тоже должны проходить тест на границе. Эти изменения вводятся потому, что новые мутации коронавируса более заразны, в том числе, когда заразившимся является ребенок", - говорится в сообщении. Изменения вступят в силу с 19 апреля.

При этом тест не будет проводиться в том случае, если ребенок не позволяет это сделать, добавила пресс-служба.

Норвегия с 25 января ужесточила требования для въезда в страну. Всем въезжающим иностранцам необходимо предъявлять сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, который нужно сделать не ранее чем за 24 часа до поездки. С 29 января страна ввела запрет на въезд без веских оснований.

С 1 апреля требование о наличии справки об отрицательном результате анализа распространили на граждан Норвегии. При этом требование о тестировании на границе также сохраняется.-0-