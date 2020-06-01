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01 июня 2020, 00:47

Норвегия с 1 июня разрешает поездки по Северной Европе без карантина

Фото Reuters
Фото Reuters
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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Норвегии с 1 июня разрешили рабочие поездки между страной и другими государствами Северной Европы без 10-дневного карантина. Об этом сообщило норвежское правительство, передает ТАСС.

"С понедельника можно будет осуществлять рабочие поездки по всей Северной Европе на тех же условиях, что действуют со Швецией и Финляндией. Лица, пересекающие границу между Швецией и Норвегией или Финляндией и Норвегией при передвижении между домом и работой, были исключены из правила нахождения на обязательном карантине", - говорится в сообщении. Теперь эта же практика распространится на Данию и Исландию.

29 мая правительство Норвегии предложило продлить введенные в марте из-за пандемии ограничения для въезда в страну до 31 октября. До этого ограничения были продлены до 20 августа, однако к 15 июня планируется решить, можно ли будет сделать исключения из действующих рекомендаций по поездкам для путешествий между странами Северной Европы. О возобновлении с 15 июня туристических поездок норвежские власти уже договорились с Данией, диалог с Финляндией, Исландией и Швецией по этому поводу тоже ведется. К 20 июля будет рассмотрен вопрос о том, можно ли сделать исключения также для поездок в другие соседние страны Европы.-0-

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