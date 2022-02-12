Норвегия снимает большинство антиковидных ограничений

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Норвегии с 12 февраля отменяет практически все ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал на пресс-конференции премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, сообщает ТАСС.

"Мы отменяем практически все ограничения, включая соблюдение безопасной дистанции в метр, требование носить защитную маску и требование об изоляции", - сказал Йонас Гар Стёре.

По его словам, пандемия больше не представляет угрозу для здоровья большей части населения из-за того, что омикрон-штамм вызывает менее серьезное течение болезни, а также потому, что население защищено с помощью вакцинации.

Кроме того, отменяется требование о регистрации въезда в страну, действовавшее до сих пор. При этом для въезда на архипелаг Шпицберген пока сохранится требование о сдаче теста на коронавирус перед поездкой и после въезда. Архипелаг также пока закрыт для полетов иностранных чартеров.

В Норвегии двумя компонентами вакцины от коронавируса привиты более 70% жителей старше 12 лет.-0-