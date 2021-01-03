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03 января 2021, 22:00

Норвегия ужесточает ограничения, чтобы предотвратить новую волну пандемии

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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Норвегии ужесточает ограничения в стране, чтобы предотвратить новую волну распространения коронавируса. Об этом заявила в воскресенье премьер-министр страны Эрна Сульберг, передает ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро.

"Прошу всех приложить усилия, чтобы избежать новой волны пандемии", - приводит ее слова Норвежское телеграфное бюро.

Правительство рекомендует всем норвежцам не приглашать домой гостей в следующие две недели. Кроме того, вводится запрет собираться группами более пяти человек вне собственного дома, а также на продажу алкоголя в барах, ресторанах и на мероприятиях. Норвежцам рекомендуется по возможности продолжать работать удаленно.

Количество случаев заражения новым коронавирусом в Норвегии увеличилось за сутки на 329 и достигло 50 266. За время пандемии от вызванных инфекцией осложнений в стране умерли 436 пациентов. Протестированы 2,5 млн человек.

Увеличение числа заразившихся началось в Норвегии в конце августа после относительно спокойного лета. Средний суточный прирост в последние две недели составлял от 300 до 500 человек. Самое большое количество случаев заражения за сутки было зафиксировано 13 ноября - свыше 700.

Первый случай инфицирования коронавирусом в королевстве выявили в конце февраля прошлого года.

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