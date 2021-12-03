Норвегия выступила против присутствия войск НАТО вблизи границ с Россией

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Норвегии выступило против присутствия войск союзников Осло по НАТО вблизи границ с Россией. Об этом заявила глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт, сообщает газета Verdens Gang.

"Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами - с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно", - сказала Анникен Хюитфельдт.

Глава МИД Норвегии отметила, что планирует обсудить этот вопрос с союзниками по НАТО, прежде всего, с Великобританией и США. "Я хочу диалога по этому поводу с Великобританией и США. Они могут принимать решения сами. Но мы, в свою очередь, должны защищать интересы Норвегии. В интересах Норвегии - самостоятельно позаботиться об этих территориях с помощью норвежской обороны", - подчеркнула Анникен Хюитфельдт.-0-