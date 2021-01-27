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27 января 2021, 23:49

Норвегия закроет границы из-за коронавируса

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27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвегия с 29 января закроет границы, чтобы избежать распространения новых штаммов коронавируса. Въехать в страну смогут только ее граждане и отдельные категории лиц. Об этом заявила на пресс-конференции премьер-министр страны Эрна Сульберг, сообщает The Local.

"С четверга на пятницу Норвегия введет строгие правила на всей территории", - заявила Эрна Сульберг. "На практике граница будет закрыта для всех, кто не живет в Норвегии", - добавила она.

Исключения будут сделаны для медицинских работников, прибывающих из Швеции и Финляндии, а также людей, перевозящих товары. Помимо этого, запрет на въезд не будет распространяться на работников энергетики и обороны, а также иностранных журналистов.-0-

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