Норвежец признался полиции в стрельбе в мечети

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемый в террористической деятельности, убийстве и покушении на убийство норвежец Филип Мансхаус, который открыл 10 августа стрельбу в мечети близ Осло, "признал фактические обстоятельства" на допросе в полиции. Об этом сообщил телеканал NRK .

Сначала 21-летний задержанный отказался разговаривать с полицией, но теперь он согласился на допрос.

10 августа в мечети исламского центра Ан-Нур (коммуна Берум, около 5 км от Осло) произошла стрельба, пострадал один человек. 21-летний подданный Норвегии Мансхаус был задержан на месте, а через несколько часов полицейские обнаружили тело сводной сестры стрелка в одном из домов в Беруме недалеко от места нападения.

По постановлению суда стрелок арестован на месяц, но сам он не признавал своей вины и требовал освобождения.-0-