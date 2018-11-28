Норвежские лайнеры перейдут на биотопливо из рыбных отходов

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская круизная компания Hurtigruten намерена заправлять свои лайнеры биогазом из рыбных и других органических отходов. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Поскольку дизельное топливо, используемое в морском судоходстве, наносит большой вред окружающей среде, руководство Hurtigruten решило поддержать проект по использованию биогаза. Газ, полученный при переработке отходов рыбного производства и прочего органического мусора, в сжиженном состоянии будет применяться для заправки лайнеров.

Предполагается, что подобная инициатива позволит сократить выбросы парниковых газов и улучшить экологию региона.

Компания Hurtigruten, имеющая флот из 17 лайнеров, намерена к 2021 году переоборудовать по меньшей мере шесть своих судов для использования биогаза.

Как отметил исполнительный директор Hurtigruten Даниэл Скьелдам, рыболовство и лесное хозяйство традиционно являются ведущими отраслями в экономике Норвегии. В связи с этим в стране имеется доступ к большому количеству органических отходов, которые являются хорошим ресурсом для развития биоэнергетики.

Ранее компания Hurtigruten, организующая круизы в Арктике и Антарктике, отказалась от использования одноразовых пластмассовых изделий, чтобы минимизировать негативное воздействие на экологию.-0-