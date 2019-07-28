Норвежскую бегунью убило молнией в Альпах

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская бегунья погибла в горах на севере Италии, в нее попала молния, сообщает агентство
45-летнюю женщина поразило электрическим разрядом на высоте 2,1 тыс. м в итальянских Альпах, недалеко от границы с Австрией.
Всего жертвами непогоды в Италии стали три человека. В Тоскане нашли тело 72-летнего мужчины - там река вышла из берегов. Еще одна погибшая – 27-летняя девушка, смерч застал ее в пути под Римом.
Сначала Италия изнывала от африканской жары, потом на страну обрушился мощный циклон.-0-
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