Нотр-Дам-де-Пари: история в фото

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Собор Парижской Богоматери называют символом Франции. За 850 лет своего существования он стал свидетелем важнейших событий в истории страны - от коронации Генриха VI в XV веке до освобождения Парижа в 1944 году и протестов движения "желтых жилетов" в 2019-м. Для многих парижан Нотр-Дам-де-Пари является сердцем их города. В ночь на 16 апреля тысячи человек наблюдали, как пожар разоряет величественный памятник истории, пишет The Guardian .

Нотр-Дам-де-Пари расположен в центре Парижа, в восточной части острова Сите, на месте христианской базилики Святого Стефана. Собор возводился в период с 1163 по 1345 год.

В 1431 году в соборе прошла коронация короля Генриха VI.

В 1804 году в Нотр-Даме состоялась пышная церемония коронации Наполеона I.

Цветная литография собора XIX века.

Цветная фотография острова Сите примерно в 1900 году.

Чарльз Лоутон и Морин О'Хара в фильме 1939 года "Горбун из Нотр-Дама".

Лето 1944 года, после освобождения Парижа от немецкой оккупации.

Папа Иоанн Павел II во время пребывания в соборе в 1980 году.

Солдаты патрулируют территорию возле собора в ноябре 2015 года после серии террористических атак в Париже.

Новые бронзовые колокола выставлены в нефе во время церемонии празднования 850-летия собора.

Пасхальное богослужение в соборе.

Протестующие движения "желтые жилеты" проходят возле Нотр-Дама в марте 2019 года.

Пожар 15 апреля 2019 года.