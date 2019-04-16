Нотр-Дам-де-Пари: история в фото

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Собор Парижской Богоматери называют символом Франции. За 850 лет своего существования он стал свидетелем важнейших событий в истории страны - от коронации Генриха VI в XV веке до освобождения Парижа в 1944 году и протестов движения "желтых жилетов" в 2019-м. Для многих парижан Нотр-Дам-де-Пари является сердцем их города. В ночь на 16 апреля тысячи человек наблюдали, как пожар разоряет величественный памятник истории, пишет
Нотр-Дам-де-Пари расположен в центре Парижа, в восточной части острова Сите, на месте христианской базилики Святого Стефана. Собор возводился в период с 1163 по 1345 год.
В 1431 году в соборе прошла коронация короля Генриха VI.
В 1804 году в Нотр-Даме состоялась пышная церемония коронации Наполеона I.
Цветная литография собора XIX века.
Цветная фотография острова Сите примерно в 1900 году.
Чарльз Лоутон и Морин О'Хара в фильме 1939 года "Горбун из Нотр-Дама".
Лето 1944 года, после освобождения Парижа от немецкой оккупации.
Папа Иоанн Павел II во время пребывания в соборе в 1980 году.
Солдаты патрулируют территорию возле собора в ноябре 2015 года после серии террористических атак в Париже.
Новые бронзовые колокола выставлены в нефе во время церемонии празднования 850-летия собора.
Пасхальное богослужение в соборе.
Протестующие движения "желтые жилеты" проходят возле Нотр-Дама в марте 2019 года.
Пожар 15 апреля 2019 года.
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