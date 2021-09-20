Новая Госдума становится пятипартийной, победу одерживает "Единая Россия"

20 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госдума России по результатам прошедших 17-19 сентября парламентских выборов впервые после долгого перерыва становится пятипартийной: к традиционно представленным в последних созывах фракциям "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" добавляется появившаяся в 2020 году партия правоцентристского толка "Новые люди". Такие предварительные итоги голосования обнародовал ЦИК России, передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно данным обработки 99% бюллетеней, на выборах по партийным спискам побеждает "Единая Россия", получившая 49,82% голосов. Значительно улучшила свой результат по сравнению с прошлыми выборами КПРФ, набирающая 19,0% голосов. У ЛДПР - 7,49%, у блока "Справедливая Россия - За правду" - 7,42%. Партия "Новые люди" набирает 5,35%. Остальные 9 партий, участвовавшие в выборах, не смогли преодолеть необходимый для попадания в Госдуму 5%-ный барьер.

Парламентские выборы в России проходят по смешанной системе: 225 депутатов избирались по пропорциональной системе (по партийным спискам) и 225 - по одномандатным округам. Всего в Госдуме 450 депутатских мест. Впервые выборы состоялись не в один, а в течение трех дней. Кроме того, в качестве эксперимента на нынешних выборах в семи регионах было организовано электронное голосование.

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