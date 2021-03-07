Новая Каледония ввела строгий карантин из-за COVID-19

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Новой Каледонии, заморской территории Франции в южной части Тихого Океана, объявили о введении режима строгого карантина в связи с выявлением первых в 2021 году случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя местного правительства Тьерри Санта.

Несколько случаев заболевания COVID-19 были отмечены в Новой Каледонии в первой половине 2020 года, однако в дальнейшем эта часть Франции стала одной из немногих территорий на планете, где заболевание и случаи заражения коронавирусом отсутствовали.

Теперь строгий карантин вводится с ближайшего понедельника сроком на две недели. Это делается после обнаружения девяти случаев заражения в Новой Каледонии. Проверка населения на вирус проводилась после того, как на соседних французских островах Уоллис и Футуна был выявлен первый инфицированный коронавирусом. Острова составляют с Новой Каледонией единую санитарную зону, население которых имеет возможность перемещаться без справок об отсутствии коронавируса.

Согласно сведениям, признаки заражения у жителя Уоллис и Футуны, директора местного колледжа, были обнаружены в середине февраля. В настоящее время состояние заболевшего крайне тяжелое. В связи со сложившейся ситуацией Тьерри Санта призвал всех жителей Новой Каледонии, побывавших на островах Уоллис и Футуна, самоизолироваться и сообщить свои данные в медицинскую службу острова. На данный момент не выяснено, откуда коронавирус проник на Уолли и Футуну.

Новая Каледония в течение уже многих месяцев придерживается строгих мер в отношении приезжих из других стран мира, а также из французской метрополии. В ее столице Нумеа выделены несколько гостиниц для прохождения двухнедельного карантина.-0-