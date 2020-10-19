Новая волна протестов прокатилась по Израилю

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После отмены ограничений на протестные акции в Израиле десятки тысяч демонстрантов собрались 17 октября в городах страны. Об этом сообщает израильский портал Israelinfo.

Около десяти тысяч израильтян собрались на Парижской площади в Иерусалиме. Протестующие приняли участие в двух шествиях к улице Бальфур. В связи с этим полиции пришлось перекрыть дорожное движение на пяти примыкающих к Парижской площади улицах.

Массовые протесты прошли также в Тель-Авиве, Хайфе, Рамат-Гане и других крупных городах Израиля. В Хайфе полиция сообщила о трех арестованных, подозреваемых в использовании слезоточивого газа против демонстрантов. В Тель-Авиве задержан 19-летний курьер на электровелосипеде, который распылил газ из перцового баллончика на протестующих на улице Нордау.

Митингующие продолжают выражать недовольство тем, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его кабинет справляются с кризисной ситуацией, связанной с COVID-19 и локдауном.

Ранее в Израиле действовали ограничения на проведение протестных акций во время карантина. Разрешены были только небольшие демонстрации с участием не более 20 человек на расстоянии, не превышающем одного километра от места жительства.

С 18 октября в Израиле начался первый этап смягчения введенного с 18 сентября и ужесточенного до тотального с 25 сентября карантина. В стране возобновлена работа детских садов и дошкольных учреждений для детей в возрасте до шести лет; предприятий, которые не имеют постоянных посетителей. Также были отменены ограничения на передвижение в пределах одного километра от места жительства.

Окончательно снять жесткие карантинные ограничения в Израиле планируют в течение нескольких недель.-0-