Новая вспышка холеры в Йемене: более 460 тыс. заболевших

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Йемене наблюдается новая вспышка холеры, всего с начала года заразились более 460 тыс. человек, 705 умерли от заболевания, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя официального представителя Генсека ООН Фархана Хака.

Среди заразившихся около 200 тыс. детей. Уровень заболеваемости уже превысил показатель 2018 года, когда отмечено 380 тыс. случаев, из которых 75 - смертельных.

Как пояснил Фархан Хак, заболевание распространяется быстрее из-за наводнения и нехватки чистой питьевой воды. По его словам, 20 млн йеменцев нуждаются в гуманитарной помощи. Требуется $4,2 млрд, из этой суммы пока собрано 32%.-0-