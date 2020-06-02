Новая вспышка лихорадки Эбола зафиксирована в ДРК

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 2 июня 2020
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:02 Жительница Жлобинского района с фейковых аккаунтов выманивала у мужчин деньги Происшествия
13:52 В Минске парень от имени девушек занимался лжепродажами Происшествия
13:44 Более 64 тыс. абитуриентов зарегистрировались на ЦТ Общество
13:37 Посол Италии: отношения с Беларусью крепки независимо от каких-либо катаклизмов Политика
13:36 Треть сельхозземель в Беларуси мелиорирована Экономика
13:28 Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью президента ЕОК Янеза Кочиянчича Президент
13:21 Гомельчанин угрожал ножом милиционерам при задержании Происшествия
13:21 Доллар и евро на торгах 2 июня подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:14 РЕПОРТАЖ: "Копили на машину - купили верблюда": как многодетная семья развивает бизнес на селе Регионы
13:12 Минобразования: в оздоровительной кампании - 2020 главный акцент сделан на безопасности детей Общество
13:12 Дороги, жилье и выплаты компенсации - Андрейченко провел прием граждан в Ушачах Регионы
13:08 Белорусский детский фонд открывает летнюю смену для детей, перенесших сложнейшие операции на сердце Общество
12:51 Новый вид тактильных указателей начали выпускать на заводе "Тифлос" в Могилеве Регионы
12:50 Лукашенко поздравил Маттареллу с национальным праздником Италии и пригласил посетить Беларусь Президент
12:44 Сделки на $21 млрд заключены на БУТБ за 15 лет Экономика
12:40 Более 250 компаний из 13 стран участвуют в виртуальной выставке "Весна в Гомеле" Регионы
12:39 Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня днем по северо-западу Беларуси из-за сильного ветра Общество
12:33 Выручка БНБК в ближайшие годы должна составить $1 млрд - Бельский Экономика
12:29 Таксист в Гродно устроил аварии в двух местах и ушел домой Происшествия
12:28 На рынке в Одессе произошла перестрелка, есть раненые В мире
12:27 Фото раритетов Национального исторического музея украсили ограду минского парка Челюскинцев Культура
12:11 Использование масок летом повышает риск теплового удара - медики В мире
12:11 Савиных: многие акции в преддверии выборов проводятся под воздействием извне с целью повлиять на политику Беларуси Политика
12:06 Беларусь планирует получить в июне из РФ около 1,1 млн т нефти Экономика
11:54 Прокуратура Гродненской области выявила нарушения в работе детсадов Регионы
11:49 Подходы к использованию хлорохина в лечении COVID-19 скорректируют с учетом позиции ВОЗ - Минздрав Общество
11:46 Число безработных в Испании в мае выросло на 25% В мире
11:43 "Керамин" начал экспортировать плитку в Швецию Экономика
11:41 Цена нефти Brent поднялась выше $39 В мире
11:36 Истекший срок годности и отсутствие ценников - МАРТ выявил нарушения в 59 торговых объектах Экономика
Все новости
Все новости
В мире
02 июня 2020, 11:21

Новая вспышка лихорадки Эбола зафиксирована в ДРК

Фото ВОЗ
Фото ВОЗ

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая вспышка геморрагической лихорадки Эбола зафиксирована на западе Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Гебрейесуса сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Вспышка зафиксирована в районе города Мбандака (Экваториальная провинция). Выявлено шесть случаев заболевания, в том числе четыре летальных исхода.

Информацию о вспышке заболевания ранее подтвердил и министр здравоохранения ДРК Этени Лонгондо. "У нас новая эпидемия Эболы в Мбандаке, - заявил он журналистам. - Мы собираемся отправить туда вакцину и лекарства".

По словам Тедроса Гебрейесуса, сейчас ДРК находится на финальной стадии борьбы с Эболой, а также с COVID-19 и крупнейшей в мире вспышкой кори. Нынешняя вспышка Эболы служит напоминанием о том, что коронавирус - это не единственная угроза жизни и здоровью, с которой сталкиваются люди. "Хотя основное внимание мы уделяем пандемии, ВОЗ продолжает отслеживать и реагировать на многие другие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения", - заявил Тедрос Гебрейесус.

Власти ДРК и Всемирная организация здравоохранения готовились объявить 13 апреля 2020 года о завершении вспышки вируса Эбола в ДР Конго. Однако 10 апреля на востоке страны был обнаружен новый инфицированный, который скончался в тот же день. Позднее было выявлено еще несколько заболевших, один из которых скрылся от врачей, его до сих пор не могут найти.

Это 11-я по счету вспышка Эболы в Демократической Республике Конго с тех пор, как вирус был впервые обнаружен в стране в 1976 году. С мая по июль 2018 года в Мбандаке был зафиксирован 9-й по счету очаг Эболы в ДРК, тогда скончались 33 зараженных. Вирус передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются внезапная лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.

По последним данным, в ДРК также подтверждено свыше 3 тыс. случаев COVID-19, более 70 человек с момента вспышки скончались.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни
Новости рубрики В мире
Фото из архива УКРИНФОРМ На рынке в Одессе произошла перестрелка, есть раненые
Фото из архива Использование масок летом повышает риск теплового удара - медики
Фото Agence France-Presse Число безработных в Испании в мае выросло на 25%
Фото tellerreport.com Цена нефти Brent поднялась выше $39
Фото ТАСС Число умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тыс.
Фото ТАСС Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма
Главное
Во время совещания У Лукашенко обсудили ход строительства под Минском высокотехнологичного агропроизводства
В Беларуси выздоровели и выписаны более 18,7 тыс. пациентов с COVID-19
Беларусь планирует получить в июне из РФ около 1,1 млн т нефти
Минобразования: в оздоровительной кампании - 2020 главный акцент сделан на безопасности детей
Топ-новости
Лукашенко обсудил с Пашиняном белорусско-армянское сотрудничество, поздравил с днем рождения и пожелал выздоровления
Дороги, жилье и выплаты компенсации - Андрейченко провел прием граждан в Ушачах
Минздрав рассказал, сколько продлится больничный у пациентов с легкой формой COVID-19
Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма
Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня днем по северо-западу Беларуси из-за сильного ветра
Савиных: многие акции в преддверии выборов проводятся под воздействием извне с целью повлиять на политику Беларуси
РЕПОРТАЖ: "Копили на машину - купили верблюда": как многодетная семья развивает бизнес на селе
Выручка БНБК в ближайшие годы должна составить $1 млрд - Бельский
Посол Италии: отношения с Беларусью крепки независимо от каких-либо катаклизмов
Сто кислородных концентраторов доставили в Беларусь из Китая
После открытия границ у Беларуси есть шансы улучшить динамику экспорта - Садохо
Человеческий капитал, IT-сектор и АПК - российский эксперт о том, что поможет Беларуси выстоять после пандемии
Госактивы впервые вышли на фондовый рынок Беларуси
Подходы к использованию хлорохина в лечении COVID-19 скорректируют с учетом позиции ВОЗ - Минздрав
В Беларуси к выходным станет теплее
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.