Новая вспышка лихорадки Эбола зафиксирована в ДРК

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая вспышка геморрагической лихорадки Эбола зафиксирована на западе Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Гебрейесуса сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Вспышка зафиксирована в районе города Мбандака (Экваториальная провинция). Выявлено шесть случаев заболевания, в том числе четыре летальных исхода.

Информацию о вспышке заболевания ранее подтвердил и министр здравоохранения ДРК Этени Лонгондо. "У нас новая эпидемия Эболы в Мбандаке, - заявил он журналистам. - Мы собираемся отправить туда вакцину и лекарства".

По словам Тедроса Гебрейесуса, сейчас ДРК находится на финальной стадии борьбы с Эболой, а также с COVID-19 и крупнейшей в мире вспышкой кори. Нынешняя вспышка Эболы служит напоминанием о том, что коронавирус - это не единственная угроза жизни и здоровью, с которой сталкиваются люди. "Хотя основное внимание мы уделяем пандемии, ВОЗ продолжает отслеживать и реагировать на многие другие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения", - заявил Тедрос Гебрейесус.

Власти ДРК и Всемирная организация здравоохранения готовились объявить 13 апреля 2020 года о завершении вспышки вируса Эбола в ДР Конго. Однако 10 апреля на востоке страны был обнаружен новый инфицированный, который скончался в тот же день. Позднее было выявлено еще несколько заболевших, один из которых скрылся от врачей, его до сих пор не могут найти.

Это 11-я по счету вспышка Эболы в Демократической Республике Конго с тех пор, как вирус был впервые обнаружен в стране в 1976 году. С мая по июль 2018 года в Мбандаке был зафиксирован 9-й по счету очаг Эболы в ДРК, тогда скончались 33 зараженных. Вирус передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются внезапная лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.

По последним данным, в ДРК также подтверждено свыше 3 тыс. случаев COVID-19, более 70 человек с момента вспышки скончались.-0-