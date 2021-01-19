Новая Зеландия сделала обязательным тест на коронавирус для прибывающих в страну

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Новой Зеландии ввели требование об обязательном предварительном тестировании на коронавирус для прибывающих в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра ответных мер по COVID-19 Криса Хипкинза.

"Правительство распространяет требование об обязательном предварительном тестировании на коронавирус на всех пассажиров, прибывающих в Новую Зеландию из всех стран, за исключением Австралии и большинства тихоокеанских островных государств, а также Антарктиды. Это изменение вступит в силу в 23.59 25 января (13.59 по московскому времени)", - указал глава ведомства в своем заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Крис Хипкинз также отметил, что для всех иностранцев, прибывающих в Новую Зеландию, останется в силе и требование о двухнедельном карантине, включающем диагностическое тестирование на коронавирус. Въехать в страну без изоляции по-прежнему смогут только сами новозеландцы и прибывшие из Австралии, Антарктиды и большинства тихоокеанских островных государств.

По словам главы ведомства, проверкой документов, подтверждающих отрицательный результат тестирования на коронавирус, должны заняться авиакомпании. После прибытия в Новую Зеландию эти сведения еще раз проверят сотрудники государственной таможенной службы. С 8 февраля все пассажиры, прибывшие в Новую Зеландию без свидетельства об отрицательном результате тестирования, будут обязаны выплатить штраф в размере 1 тыс. новозеландских долларов ($715,5).

В список стран, жители которых могут приезжать в Новую Зеландию без предварительного тестирования и карантина, помимо Австралии вошли Вануату, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Новая Каледония, Ниуэ, Палау, Самоа, Соломоновы Острова, Токелау, Тонга, Тувалу и Фиджи.

Число случаев заражения коронавирусом в Новой Зеландии к настоящему моменту достигло 2262. За время эпидемии от вызванных инфекцией осложнений в стране умерли 25 пациентов, протестированы более 1,4 млн человек. Рост числа заразившихся был отмечен в Новой Зеландии в августе 2020 года, после того как в течение двух с лишним месяцев страна считалась полностью свободной от коронавируса. Первый случай инфицирования коронавирусом в стране выявили в конце февраля 2020 года.-0-