Новая Зеландия вводит жесткий карантин из-за единственного случая COVID-19

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о введении в стране жесткого карантина после того, как в крупнейшем городе страны Окленде впервые за шесть месяцев был зарегистрирован новый случай коронавируса, сообщает Reuters.





Карантинные меры будут действовать на всей территории Новой Зеландии с завтрашнего дня и на протяжении трех дней. В то же время Окленд, а также город Коромандел, который посещал заболевший, будут закрыты на семь дней.





В период карантина будут закрыты учебные заведения, офисы, предприятия. Разрешается только работа экстренных служб.





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Последний случай COVID-19 в Новой Зеландии был зарегистрирован в феврале. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 2927 подтвержденных случаев коронавируса, 26 человек умерли.-0-