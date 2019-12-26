Новое нападение в Буркина-Фасо: погибли 11 солдат

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 солдат погибли в результате вооруженного нападения неизвестных на военный отряд в северной части Буркина-Фасо, сообщает Синьхуа.

Инцидент случился в районе населенного пункта Халлале. По информации местных СМИ, военным удалось ликвидировать пятерых боевиков.

Нападение произошло вскоре после атаки террористов в городе Арбинду (провинция Сум недалеко от границы с Мали). Жертвами трагедии, которая случилась в канун Рождества, 24 декабря, стали 35 человек, из них 31 женщина. Военнослужащие дали боевикам отпор. В результате продолжавшейся несколько часов перестрелки погибли семеро сотрудников силовых ведомств. Ликвидированы 80 террористов. Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

В связи с многочисленными жертвами террористического нападения в Буркина-Фасо был объявлен двухдневный национальный траур, сообщает Euronews. Президент страны Рок Каборе выразил соболезнования тем, кто потерял родных.

Всего с 2015 года в результате действий террористических групп погибли свыше 700 граждан. По данным ООН, еще более 500 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.-0-